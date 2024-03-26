«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и сократил отставание в серии 2-3
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В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омичи одержали победу со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимального — 2-3.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4) 1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4) 1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5) 2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4) 3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5) 4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)
«Авангард» дважды по ходу матча уступал в счёте. Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу ярославцев, которые перебросали соперника 12:1. Второй период остался за «Авангардом» со счётом 2:1. В третьем периоде омичи реализовали свои моменты и впервые в серии забросили в ворота «Локомотива» больше двух шайб. Голы в составе «Авангарда» забивали Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семён Чистяков и Рид Буше. За «Локомотив» отличились Максим Берёзкин и Максим Шалунов.
Шестой матч серии пройдёт в Ярославле 28 марта.
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