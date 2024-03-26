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Нападающий «Авангарда» Рид Буше преодолел отметку в 250 набранных очков в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше преодолел отметку в 250 набранных очков в КХЛ
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В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омичи одержали победу со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимального — 2-3.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Всего в текущем плей-офф на счету американского форварда 11 (9+2) очков в 10 матчах.

Таким образом, Буше перешагнул отметку в 250 набранных очков в КХЛ. Теперь на счету американского нападающего 251 очко с учётом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. В 270 матчах за карьеру 30-летний форвард забросил 137 шайб и отдал 114 результативных передач.

Шестой матч серии с «Локомотивом» пройдёт в Ярославле 28 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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