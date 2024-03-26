Нападающий «Авангарда» Рид Буше преодолел отметку в 250 набранных очков в КХЛ

В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омичи одержали победу со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимального — 2-3.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Всего в текущем плей-офф на счету американского форварда 11 (9+2) очков в 10 матчах.

Таким образом, Буше перешагнул отметку в 250 набранных очков в КХЛ. Теперь на счету американского нападающего 251 очко с учётом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. В 270 матчах за карьеру 30-летний форвард забросил 137 шайб и отдал 114 результативных передач.

Шестой матч серии с «Локомотивом» пройдёт в Ярославле 28 марта.