Нападающий «Авангарда» Рид Буше преодолел отметку в 250 набранных очков в КХЛ
Поделиться
В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омичи одержали победу со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимального — 2-3.
Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Всего в текущем плей-офф на счету американского форварда 11 (9+2) очков в 10 матчах.
Таким образом, Буше перешагнул отметку в 250 набранных очков в КХЛ. Теперь на счету американского нападающего 251 очко с учётом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. В 270 матчах за карьеру 30-летний форвард забросил 137 шайб и отдал 114 результативных передач.
Шестой матч серии с «Локомотивом» пройдёт в Ярославле 28 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4) 1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4) 1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5) 2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4) 3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5) 4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)
Комментарии
- 26 марта 2024
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:24
-
19:03
-
18:47
-
18:36
-
18:30
-
18:06
-
17:50
-
17:39
-
17:25
-
17:09
-
17:02
-
16:40
-
16:30
-
16:11
-
16:08
-
15:46
-
15:33
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:20
-
13:05
-
13:00