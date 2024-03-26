«Ничего удивительного». Никитин – о вылете СКА и «Динамо» из плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал вылет из плей-офф одних из фаворитов Западной конференции — московского «Динамо» и СКА. Москвичи уступили «Трактору» в серии второго раунда плей-офф в четырёх матчах, а петербургские армейцы в пятиматчевой серии проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту».

«В плей-офф остались на Западе только мы и «Спартак»? А что здесь такого? Чемпионат показал, что команды достаточно ровные. Ничего удивительного здесь нет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сегодняшнем пятом матче серии ярославский «Локомотив» уступил омскому «Авангарду» со счётом 2:4. Шестой матч противостояния состоится в Ярославле. Матч пройдёт 28 марта.