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«Отбрасываемся, шайба картошкой по грядкам прыгает». Звягин – о первом периоде «Авангарда»

«Отбрасываемся, шайба картошкой по грядкам прыгает». Звягин – о первом периоде «Авангарда»
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И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин оценил первый период в исполнении «Авангарда» в пятом матче серии с «Локомотивом» (4:2), в котором омичи нанесли лишь один бросок по воротам.

Первый период отдавал безнадёгой. Это больше психологическая причина или дело в сопернике? Психологическая. Было видно, мы в перерыве смотрели уже на холодную голову, что какие-то моменты, где нет никого вокруг, мы начинаем отбрасываться от шайбы, и она картошкой по грядкам там прыгает. Иногда прямой пас в клюшку не получалось сделать. У нас отличные игроки с хорошим мастерством, но мы не смогли ребят раскрепостить с первой минуты. Были ошибки и в плане расположения и так далее. Но часто не так хорошо распоряжались моментами, когда мы забирали шайбу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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