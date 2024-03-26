«Отбрасываемся, шайба картошкой по грядкам прыгает». Звягин – о первом периоде «Авангарда»

И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин оценил первый период в исполнении «Авангарда» в пятом матче серии с «Локомотивом» (4:2), в котором омичи нанесли лишь один бросок по воротам.

Первый период отдавал безнадёгой. Это больше психологическая причина или дело в сопернике? Психологическая. Было видно, мы в перерыве смотрели уже на холодную голову, что какие-то моменты, где нет никого вокруг, мы начинаем отбрасываться от шайбы, и она картошкой по грядкам там прыгает. Иногда прямой пас в клюшку не получалось сделать. У нас отличные игроки с хорошим мастерством, но мы не смогли ребят раскрепостить с первой минуты. Были ошибки и в плане расположения и так далее. Но часто не так хорошо распоряжались моментами, когда мы забирали шайбу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.