Спунер: легко было сдаться, потерять надежду. Но «Авангард» сохранил позитивный настрой

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал свой гол в пятом матче серии с «Локомотивом» (4:2) и отметил усилия партнёров по команде.

«Мой гол? Шайба крутилась немного, я не хотел бросать с неудобной руки, но было время переложить. Очень рад, что получилось забросить. Нужно отметить, что «Локомотив» здорово обороняется, и за четыре матча у нас всего четыре заброшенные шайбы было. Конечно, этого недостаточно. Но сегодня нам удавалось создавать моменты, и здорово, что победа осталась за нами.

Во втором и третьем периодах мы владели инициативой, создавали больше моментов. Мы сегодня молодцы в том плане, что не опустили руки, потому что проигрывали по ходу матча, и счёт в серии был 1-3. Очень легко было сдаться, потерять надежду, но мы все сохраняли позитивный настрой, — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.