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Спунер: легко было сдаться, потерять надежду. Но «Авангард» сохранил позитивный настрой

Спунер: легко было сдаться, потерять надежду. Но «Авангард» сохранил позитивный настрой
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал свой гол в пятом матче серии с «Локомотивом» (4:2) и отметил усилия партнёров по команде.

«Мой гол? Шайба крутилась немного, я не хотел бросать с неудобной руки, но было время переложить. Очень рад, что получилось забросить. Нужно отметить, что «Локомотив» здорово обороняется, и за четыре матча у нас всего четыре заброшенные шайбы было. Конечно, этого недостаточно. Но сегодня нам удавалось создавать моменты, и здорово, что победа осталась за нами.

Во втором и третьем периодах мы владели инициативой, создавали больше моментов. Мы сегодня молодцы в том плане, что не опустили руки, потому что проигрывали по ходу матча, и счёт в серии был 1-3. Очень легко было сдаться, потерять надежду, но мы все сохраняли позитивный настрой, — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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