«Спартак» всухую обыграл «Металлург» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Победу в матче одержали красно-белые со счётом 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Два периода завершились без заброшенных шайб. Лишь на 49-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Ансель Галимов с передачи Даниила Иванова, забросив шайбу в уже пустой угол ворот. После гола игра раскрылась и моменты у обеих ворот стали возникать регулярно. «Металлург» не смог реализовать большинство во второй половине третьего периода. Магнитогорцы завершали игру в меньшинстве и не смогли устроить финальный штурм ворот.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.