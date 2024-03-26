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Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Спартак» – «Металлург» 1:0, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 26 марта

«Спартак» всухую обыграл «Металлург» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Победу в матче одержали красно-белые со счётом 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Два периода завершились без заброшенных шайб. Лишь на 49-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Ансель Галимов с передачи Даниила Иванова, забросив шайбу в уже пустой угол ворот. После гола игра раскрылась и моменты у обеих ворот стали возникать регулярно. «Металлург» не смог реализовать большинство во второй половине третьего периода. Магнитогорцы завершали игру в меньшинстве и не смогли устроить финальный штурм ворот.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

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