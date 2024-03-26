Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: во второй игре повезло «Магнитке», а сегодня случилось алаверды в пользу «Спартака»

Разин: во второй игре повезло «Магнитке», а сегодня случилось алаверды в пользу «Спартака»
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил поражение в четвёртом матче серии со «Спартаком» (0:1) и заявил, что красно-белым сопутствовала удача. Текущий счёт в серии — 2-2.

«Сегодня играли хорошо. В принципе была равная игра, и были моменты, где мы могли забить. Не получилось. Скажем так, во второй игре в Магнитогорске повезло нам, а сегодня случилось алаверды в пользу «Спартака». Серия продолжается, будем готовиться.

Игра Набокова? Перспективный вратарь, которого мы готовили. В этом сезоне он вышел на лидирующие роли. Сегодня пропустил одну, хотелось бы, чтобы отыграл на ноль», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    
Материалы по теме
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android