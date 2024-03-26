Разин: во второй игре повезло «Магнитке», а сегодня случилось алаверды в пользу «Спартака»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил поражение в четвёртом матче серии со «Спартаком» (0:1) и заявил, что красно-белым сопутствовала удача. Текущий счёт в серии — 2-2.

«Сегодня играли хорошо. В принципе была равная игра, и были моменты, где мы могли забить. Не получилось. Скажем так, во второй игре в Магнитогорске повезло нам, а сегодня случилось алаверды в пользу «Спартака». Серия продолжается, будем готовиться.

Игра Набокова? Перспективный вратарь, которого мы готовили. В этом сезоне он вышел на лидирующие роли. Сегодня пропустил одну, хотелось бы, чтобы отыграл на ноль», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.