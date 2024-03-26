Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов оценил матч Николаева «на ноль» и рассказал о состоянии травмированного Рыбара

Жамнов оценил матч Николаева «на ноль» и рассказал о состоянии травмированного Рыбара
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил шат-аут вратаря Дмитрия Николаева в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:0) и рассказал о состоянии травмированного голкипера Патрика Рыбара.

«Раз Николаев играет все матчи – значит, он наш основной вратарь. Дима держал нас в игре, у соперника тоже вратарь здорово играл. Матч складывался так, что всё шло до первой заброшенной шайбы. Спасения Николаева придали ребятам уверенности. Что касается Патрика Рыбара, то он начинает тренироваться. Тяжело сказать, когда мы его увидим. Это всё зависит от докторов и его состояния», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятый матч состоится в Магнитогорске 28 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    
Материалы по теме
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android