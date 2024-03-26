Жамнов оценил матч Николаева «на ноль» и рассказал о состоянии травмированного Рыбара

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил шат-аут вратаря Дмитрия Николаева в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:0) и рассказал о состоянии травмированного голкипера Патрика Рыбара.

«Раз Николаев играет все матчи – значит, он наш основной вратарь. Дима держал нас в игре, у соперника тоже вратарь здорово играл. Матч складывался так, что всё шло до первой заброшенной шайбы. Спасения Николаева придали ребятам уверенности. Что касается Патрика Рыбара, то он начинает тренироваться. Тяжело сказать, когда мы его увидим. Это всё зависит от докторов и его состояния», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятый матч состоится в Магнитогорске 28 марта.