Главный тренер «Магнитки»: кто мог подумать, что мы со «Спартаком» будем играть 1:0?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что мало кто ожидал дважды увидеть счёт 1:0 в серии результативных команд. Текущий общий счёт серии со «Спартаком» — 2-2.

«Сейчас наступает тренерская работа — психологически команду поддержать, дать ей уверенность. Это наша работа. Постараемся забыть эти два поражения, эти перелёты, чтобы выйти со свежей головой и выиграть следующий матч.

Это плей‑офф, немного другое соревнование. Мы и с «Амуром» немного забивали, но и немного пропускали. Наша серия не будет как у «Спартака» с «Северсталью». В плей‑офф цена ошибки велика. Сегодня всё решила одна ошибка. Действуем правильно, стараемся играть рационально. У нас молодая команда? Я не считаю, что молодость — это диагноз.

Оборонительный хоккей бывает разным. Кто‑то строит «автобус», откатившись за красную линию. Мы и «Спартак» одинаково активно играем в средней зоне. Многое решает то, кто забьёт первый гол. Потом кто‑то раскрывается, у кого‑то появляется больше контратак. Кто мог подумать, что мы будем играть 1:0? Много моментов создаётся», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.