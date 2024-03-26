Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Магнитки»: кто мог подумать, что мы со «Спартаком» будем играть 1:0?

Главный тренер «Магнитки»: кто мог подумать, что мы со «Спартаком» будем играть 1:0?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что мало кто ожидал дважды увидеть счёт 1:0 в серии результативных команд. Текущий общий счёт серии со «Спартаком» — 2-2.

«Сейчас наступает тренерская работа — психологически команду поддержать, дать ей уверенность. Это наша работа. Постараемся забыть эти два поражения, эти перелёты, чтобы выйти со свежей головой и выиграть следующий матч.

Это плей‑офф, немного другое соревнование. Мы и с «Амуром» немного забивали, но и немного пропускали. Наша серия не будет как у «Спартака» с «Северсталью». В плей‑офф цена ошибки велика. Сегодня всё решила одна ошибка. Действуем правильно, стараемся играть рационально. У нас молодая команда? Я не считаю, что молодость — это диагноз.

Оборонительный хоккей бывает разным. Кто‑то строит «автобус», откатившись за красную линию. Мы и «Спартак» одинаково активно играем в средней зоне. Многое решает то, кто забьёт первый гол. Потом кто‑то раскрывается, у кого‑то появляется больше контратак. Кто мог подумать, что мы будем играть 1:0? Много моментов создаётся», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    
Материалы по теме
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android