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Защитник «Спартака» – о 1:0 с «Магниткой»: должны были забивать больше

Защитник «Спартака» – о 1:0 с «Магниткой»: должны были забивать больше
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Защитник «Спартака» Даниил Иванов заявил, что красно-белые должны были забивать больше голов в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:0).

«Я всего лишь набросил на ворота, а всю работу сделал Ансель Галимов. Ему спасибо за то, что оказался в нужное время и в нужном месте. Должны были забивать больше, и спокойнее бы тогда складывалась игра, но как вышло.
Конечно, есть такие игры, которые идут до первой ошибки, а потом уже тяжело отыгрываться. У нас так получилось на выезде, когда мы там играли, и сегодня так получилось дома. Повезло, что так вышло.
Стоит отдать должное сопернику. Всё равно у них было много опасных моментов. Отбивались, делали свою работу, и вот результат», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    
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