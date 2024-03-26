Защитник «Спартака» – о 1:0 с «Магниткой»: должны были забивать больше

Защитник «Спартака» Даниил Иванов заявил, что красно-белые должны были забивать больше голов в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:0).

«Я всего лишь набросил на ворота, а всю работу сделал Ансель Галимов. Ему спасибо за то, что оказался в нужное время и в нужном месте. Должны были забивать больше, и спокойнее бы тогда складывалась игра, но как вышло.

Конечно, есть такие игры, которые идут до первой ошибки, а потом уже тяжело отыгрываться. У нас так получилось на выезде, когда мы там играли, и сегодня так получилось дома. Повезло, что так вышло.

Стоит отдать должное сопернику. Всё равно у них было много опасных моментов. Отбивались, делали свою работу, и вот результат», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.