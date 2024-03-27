Судья помогал вратарю «Спартака», Ефимова и Соболев болели на трибуне. Яркие фото с матча

26 марта в Москве на льду арены «Мегаспорт» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» обыграл «Металлург» с минимальным счётом 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

На матче присутствовала известная российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова, футболисты «Спартака» Александр Соболев и Павел Маслов, а также легенды «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.