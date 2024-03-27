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Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забил 100-й гол в НХЛ

Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забил 100-й гол в НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв первым отличился в этом матче. Таким образом, россиянин отличился в 100-й раз за карьеру в НХЛ.

В текущем сезоне Барбашёв провёл 72 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативных передач. Всего в НХЛ на счету форварда 505 матчей, в которых россиянин забросил 100 шайб и отдал 134 результативные передачи.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Виннипег Джетс». Встреча состоится 29 марта, начало — 3:00 мск.

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