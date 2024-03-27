Гол Орлова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Питтсбургом»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Дрю О'Коннор и Сидни Кросби. Также Кросби записал на свой счёт две результативные передачи.
За «Каролину» голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов с передачи Джека Друри.
«Питтсбург» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 72 очка в 71 матче. «Каролина» занимает четвёртое место на Востоке, набрав 97 очков в 73 встречах.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», а «Каролина» встретится с «Детройтом».
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