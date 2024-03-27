Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Орлова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Питтсбургом»

Гол Орлова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Пульюярви (Эллер, Пуустинен) – 22:41     1:1 Орлов – 31:17     2:1 Раст (Кросби) – 38:09     3:1 О'Коннор (Кросби) – 58:04     4:1 Кросби – 59:37    

В составе победителей отличились Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Дрю О'Коннор и Сидни Кросби. Также Кросби записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Каролину» голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов с передачи Джека Друри.

«Питтсбург» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 72 очка в 71 матче. «Каролина» занимает четвёртое место на Востоке, набрав 97 очков в 73 встречах.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», а «Каролина» встретится с «Детройтом».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android