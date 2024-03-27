Пастрняк — пятый игрок в истории «Брюинз» с двумя 100-очковыми сезонами подряд

Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Нападающий гостей Давид Пастрняк отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 27-летнего чеха стало 101 (45+56) очков в нынешней регулярке. Пастрняк стал пятым игроком в истории «Брюинз», которому удалось преодолеть отметку в 100 очков в двух сезонах подряд (в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата у него было 113 очков). Ранее это удавалось только Бобби Орру (6 раз подряд), Филу Эспозито (5 раз подряд), Адаму Оутсу (2 раза подряд) и Барри Педерсону (2 раза подряд).

На данный момент Пастрняк делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. У последнего так же 101 (43+58) очка.