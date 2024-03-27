«Нэшвилл» победил в овертайме «Вегас», Барбашёв отметился голом

В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» обыграли в овертайме «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:4 OT.

На третьей минуте матча счёт открыл российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв. До перерыва гости забросили ещё две шайбы. Во втором периоде команды обменялись голами и к заключительной трети матча «Вегас» был впереди 4:1. В третьем периоде «Нэшвилл» отыгрался, сравняв счёт двумя шайбами на 53-й минуте, а на 40-й секунде овертайма Роман Йози принёс хозяевам итоговую победу.

Для «Нэшвилла» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. «Вегас» потерпел поражение после трёхматчевой победной серии и набрал очки в четвёртой игре кряду.

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