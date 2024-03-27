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Нэшвилл Предаторз — Вегас Голден Найтс 5:4 OT, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НХЛ 27 марта

«Нэшвилл» победил в овертайме «Вегас», Барбашёв отметился голом
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В ночь с 26 на 27 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» обыграли в овертайме «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:4 OT.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Айкел, Маршессо) – 02:45     0:2 Хауден (Манта, Карлссон) – 05:08     0:3 Теодор (Коттер, Стивенсон) – 16:43     1:3 Янковски (Евангелиста, Лозон) – 34:33     1:4 Карлссон (Ханифин, Манта) – 39:03     2:4 О'Райлли (Нюквист) – 45:52     3:4 Форсберг (Цукер, Янковски) – 52:17     4:4 Нюквист (О'Райлли, Форсберг) – 52:57 (pp)     5:4 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 60:40    

На третьей минуте матча счёт открыл российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв. До перерыва гости забросили ещё две шайбы. Во втором периоде команды обменялись голами и к заключительной трети матча «Вегас» был впереди 4:1. В третьем периоде «Нэшвилл» отыгрался, сравняв счёт двумя шайбами на 53-й минуте, а на 40-й секунде овертайма Роман Йози принёс хозяевам итоговую победу.

Для «Нэшвилла» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. «Вегас» потерпел поражение после трёхматчевой победной серии и набрал очки в четвёртой игре кряду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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