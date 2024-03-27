«Рейнджерс» подготовили забавный ролик с хлебом в духовке к 100 очкам Панарина

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во втором периоде отдал передачу на гол Мике Зибанеджаду и таким образом заработал своё 100-е очко в текущем сезоне. «Рейнджерс» подготовили к этому событию забавный ролик с хлебом в духовке.

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По ходу матча Панарин сделал ещё два ассиста, благодаря чему набрал уже 102 (43+59) очка в сезоне.

Также отметим, что голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов.

После 73 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 82 очками. «Рейнджерс» являются лидерами в той же конференции, набрав 100 очков в 72 играх.