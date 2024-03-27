«Давно пора». Зибанеджад — о 100 очках Панарина в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад отреагировал на достижение партнёра по команде Артемия Панарина — 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«100 очков? (Улыбается). Давно пора, верно?» — приводит слова Зибанеджада журналист The Athletic Питер Бау в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 27 марта, на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в овертайме со счётом 6:5. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал передачу на гол Мике Зибанеджаду и таким образом заработал своё 100-е очко в сезоне-2023/2024. По ходу матча Панарин сделал ещё два ассиста, теперь на его счету в общей сложности стало 102 (43+59) очка за 72 встречи.