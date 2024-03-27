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Барабанов прервал безголевую серию в НХЛ, длившуюся почти три месяца

Барабанов прервал безголевую серию в НХЛ, длившуюся почти три месяца
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На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Со счётом 6:3 победу одержала команда гостей.

В составе «Шаркс» автором первой заброшенной шайбы стал российский нападающий Александр Барабанов.

Таким образом, форварду наконец удалось прервать свою безголевую серию, длившуюся почти три месяца — с 4 января. Тогда он забил гол в ворота «Виннипег Джетс».

Для Барабанова это четвёртый гол в сезоне. На его счету 46 игр и 13 очков (4+9).

В прошлом сезоне игрок провёл 68 игр и набрал 47 (15+32) очков.

«Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 71 матче. В прошлом году они также остались в конце таблицы (14-е место) и не смогли пробиться в плей-офф.

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