Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о выходе своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Что для нас значит выйти в плей-офф? Я думаю, если начать планировать слишком далеко вперёд или вспоминать слишком много из того, что произошло четыре дня назад, то можно заблудиться. Мы должны понимать, что делаем. Наши ребята действительно хорошо сыграли, несмотря на жёсткий график. Мы немного потрёпаны. Сегодняшний вечер был не лучшим для нас, но мы всё равно нашли способ победить. Если мы сможем оставаться в моменте длительное время, то сможем ответить на вопрос», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, сегодня, 27 марта, «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме. Эта победа позволила «Нью-Йорку» оформить выход в плей-офф. Сейчас команда Лавиолетта расположилась на первой строчке Восточной конференции, набрав 100 очков в 72 играх.