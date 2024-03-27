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Маршан подрался с Микколой в матче НХЛ «Флорида» — «Бостон»

Сегодня, 27 марта, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 10-й минуте второго игрового отрезка Брэд Маршан вступил в драку с Нико Микколой. Примечательно, что разница в росте хоккеистов составляет почти 20 см. Рост Маршана — 175 см, а Микколы — 194 см.

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Игроки получили двойные малые штрафы и продолжили встречу.

«Флорида» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 97 очков в 72 матчах. «Бостон» занимает второе место на Востоке, набрав 99 очков в 73 встречах.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Тампой».