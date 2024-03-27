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Кросби побил рекорд по количеству сезонов с 40+ передачами среди активных игроков

Сегодня, 27 марта, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал в этом матче три очка, отдав две результативные передачи и забив гол.

На счету Кросби теперь 41 голевой пас. Таким образом, канадский форвард в 15-й раз за карьеру отдал 40 передач в сезоне и вышел на первое место по этому показателю среди действующих игроков, обойдя форварда «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара.

В общей сложности на счету Кросби 76 (35+41) очков в текущем сезоне НХЛ.

«Питтсбург» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 72 очка в 71 матче.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.