Кросби вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ передачами

Сегодня, 27 марта, на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в США в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился в этом матче голом и двумя результативными передачами, набрав три очка.

Этот ассистентский дубль позволил Кросби войти в топ-10 игроков в истории, оформивших более двух голевых пасов в матче. Теперь на счету форварда 239 таких встреч, и он обошёл Джо Торнтона, у которого их 238.

У Кросби теперь 41 ассист в текущем чемпионате. Канадец в 15-й раз за карьеру отдал 40+ передач в сезоне и установил новый рекорд по этому показателю среди действующих игроков, обойдя форварда «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара, который провёл пока 14 таких сезонов.

В общей сложности на счету Кросби 76 (35+41) очков в сезоне-2023/2024.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.