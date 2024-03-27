Вячеслав Быков ответил на вопрос, примет ли предложение СКА, если его позовут в клуб

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал ответ на вопрос примет ли он предложение, если СКА пригласит обратно?

«Пока я не могу вам ответить никоем образом ни «да», ни «нет» в силу того, что я привык действовать по той ситуации, которая складывается на данный момент. Поймите меня правильно: «если бы мне дали, я бы…», загодя говорить нет смысла. Всегда же действуют так, как жизнь нам преподносит события, когда нужно реагировать.

На мой взгляд, сейчас плеяда тренерского цеха достаточно интересная. Поэтому я желаю своим коллегам только успехов и продолжать свою деятельность», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 25 марта СКА завершил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в четвертьфинале «Автомобилисту» со счётом 1-4. Это третье поражение Романа Ротенберга в серии плей-офф КХЛ. Впервые за 10 лет петербургский клуб не смог пройти в полуфинал.