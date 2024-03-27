«Лига зажгла зелёный свет грязному хоккею». Карандин — о судействе в плей-офф КХЛ

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался о работе судей в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Как оценю арбитраж плей-офф? Для меня это самый больной вопрос. Не раз отвечал на него в регулярном чемпионате, к сожалению, в плей-офф ничего не изменилось, ошибок много. Другого арбитража ждать и не нужно — если хоккейное образование получаешь через ЕГЭ.

Самый обсуждаемый эпизод последних дней, когда в концовке последнего матча СКА и «Автомобилиста» защитник Воробьёв полтора десятка секунд пролежал на шайбе. Если ты не жертва ЕГЭ, то без труда в эпизоде разберёшься — тут чистые две минуты за задержку игры. Это по современным правилам, когда карается любое искусственное замедление игры, лишение её зрелищности.

Считаю, что тон задал «Трактор», когда ещё на первом этапе его форвард-легионер исподтишка ударил капитана «Салавата» Панина — и лига закрыла на это глаза. Зажгла зелёный свет грязному хоккею.

По игре — не могу согласиться с восторгами относительно непредсказуемости результатов. Да, турнирные сюрпризы — это хорошо, но какими методами они достигаются! На мой взгляд, наш хоккей возвращается в годы своего кризиса — в поздние девяностые. Игра от обороны, мелкий фол, судейские скандалы. Те команды, которые играют простенько, вторым номером, именно в таком хоккее побеждают. Не случайно все более-менее атакующие коллективы — московское «Динамо», СКА, «Салават Юлаев», отчасти ЦСКА — уже вылетели. А «Авангард» — на грани.

Я рад за уральских болельщиков, но мне не очень интересно смотреть хоккей, в который «Автомобилист» и «Трактор» сегодня играют. Оборона и борьба, борьба и оборона. А результат в основном делают легионеры», — приводит слова Карандина сайт Russia-Hockey.ru.