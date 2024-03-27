Алексей Терещенко: считаю, что Кудашов должен остаться работать в московском «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко высказал мнение, что Алексея Кудашова нужно оставить на посту главного тренера бело-голубых.

«Надо работать и делать правильные выводы, почему это произошло. Надо укрепиться точечно и двигаться дальше. Есть своя молодёжь, которая тоже развивается. Тот же самый Римашевский, Чернышов, Зайцев, Рябкин на подходе. Есть молодёжь, с которой можно и нужно работать. Развивать, чтобы они были в первой команде и становились лидерами через какое-то время.

Я думаю, что Кудашов неплохо отработал в этом сезоне. Я считаю, что он должен остаться работать», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счётом 4-0. Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате-2023/2024.