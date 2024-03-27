Доун-младший установил уникальное достижение в истории «Аризоны»

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В Темпе (США) на стадионе «Маллет-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» одержала победу над «Коламбусом Блю Джекетс» со счётом 6:2.

В составе «койотов» две шайбы забросил дебютант лиги, 22-летний нападающий Джош Доун, сын легенды клуба Шейна Доуна, который занимает 17-е место в истории по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Доун-младший стал первым игроком в истории «Аризоны», который смог забить больше одного гола в своём первом матче в НХЛ.

Нападающий был признан главной звездой игрового дня в лиге.

Джош Доун был выбран «Аризоной» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2021. В нынешнем сезоне АХЛ Джош набрал 46 (26+20) очков в 62 матчах за «Тусон». Сейчас он является лучшим бомбардиром команды.