«Это будет катастрофа». Чемпион мира — о возможном новом тренере московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко высказался о возможном назначении Айвана Занатты главным тренером москвичей.

«Кудашова могут отправить в отставку, а на его место пригласить бывшего тренера «Куньлуня» Занатту? «Динамо» тогда окажется в этом эшелоне, к сожалению. Если это произойдёт, это будет катастрофа для «Динамо». Я считаю, что Алексей Николаевич и его тренерский штаб неплохо сработали. С этим бюджетом, который у них был – насколько я знаю, они даже в десятку не входили, — играли неплохо. Да, есть моменты, которые нужно поправить.

Но, опять же, я просто не могу понять зачем… И болельщики вернулись на трибуны. И команда играла в хороший хоккей», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, после вылета «Динамо» из розыгрыша Кубка Гагарина в четвертьфинале, как стало известно «Чемпионату», руководство бело-голубых собирается отправить в отставку главного тренера команды Алексея Кудашова. Главным претендентом на эту должность сейчас является Занатта.

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