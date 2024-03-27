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Быков оценил решение «Салавата Юлаева» оставить Виктора Козлова на посту главного тренера

Быков оценил решение «Салавата Юлаева» оставить Виктора Козлова на посту главного тренера
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Бывший главный тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал решение руководства уфимского клуба продолжить сотрудничество с наставником команды Виктором Козловым.

«Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева»? Я считаю, что это правильное решение. В любом случае плей-офф — это то состязание, где всякое возможно. Нужен всегда анализ. И здесь я предпочитаю, чтобы всегда проводился анализ как тренерского штаба, так и руководства клуба и совместно делались уже какие-то выводы из этого.

Виктор — это человек из хоккея с большим бэкграундом, опытом работы как игрока и тренера. Сейчас в тренерской стезе набирается опыта и имеет неплохие результаты. Мне кажется, не стоит разбрасываться такими специалистами, а стоит дать возможность дальше работать. Ведь кто не обжигался на своём пути? Я знаю, что руководство уфимского клуба очень щепетильно, очень чутко подходит к каким-либо действиям в отношении своей команды — команды Республики. Но они также очень умно поступают. Поэтому я думаю, что здесь всё будет нормально и Виктор продолжит свою деятельность, чего я ему и желаю», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв 4-1 в серии челябинскому «Трактору».

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