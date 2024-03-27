Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин продолжит работу в клубе

Как стало известно «Чемпионату», спортивный директор Алексей Сопин продолжит работу в московском «Динамо» в следующем сезоне. На следующей неделе о продлении контракта будет объявлено официально.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в клубе также останется главный тренер Алексей Кудашов, с которым будет продлён контракт на следующий сезон.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счётом 4-0. Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате-2023/2024.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» заняло первое место в лиге и стало обладателем Кубка Континента.