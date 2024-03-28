У нападающего «Спартака» Николая Голдобина родилась дочь

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал отцом. В ночь на 28 марта у форварда красно-белых родилась дочь Анна. Жена Голдобина опубликовала фотографию бирки из роддома в своих соцсетях.

«Ну привет, бусинка», — подписала фотографию жена Голдобина.

Голдобин проводит первый сезон в «Спартаке». В прошедшем регулярном сезоне 28-летний нападающий провёл 67 матчей, в которых набрал 78 очков — забросил 37 шайб и отдал 41 результативную передачу с показателем полезности «+10». В плей-офф на счету нападающего девять матчей, в которых Голдобин забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Всего в КХЛ Голдобин провёл 263 матча, в которых отметился 208 (96+12) набранными очками с показателем полезности «+37».