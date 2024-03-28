Кто выиграет гонку бомбардиров в НХЛ?

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча с «Бостоном» (3:1).

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки. У главного преследователя Кучерова — звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — на один балл меньше (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

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До конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» и «Колорадо» осталось провести по 10 матчей. «Эдмонтон» имеет в своём запасе два матча и до конца регулярки проведёт ещё 12 игр.

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