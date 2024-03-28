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Крикунов: руководство ЦСКА больше интересует результат, чем стиль игры

Крикунов: руководство ЦСКА больше интересует результат, чем стиль игры
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Напомним, Сергей Фёдоров покинет данный пост по окончании контракта 30 апреля 2024 года.

«Чем раньше приходит новый тренер, тем лучше, у него будет больше времени для того, чтобы разобраться с игроками и комплектованием состава. Тренерская концепция Ильи Воробьёва, наверное, не совпадает с тем хоккеем, который ставил Сергей Фёдоров. Но раз руководство ЦСКА приняло такое решение, значит, его не особенно интересует стиль игры, их больше интересует результат», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

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