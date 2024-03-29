Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 28 марта, состоялись очередные встречи в рамках четвертьфиналов Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Магнитогорске и Ярославле.

Игровой день начался в Магнитогорске, где местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.