Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 28 марта, состоялись очередные встречи в рамках четвертьфиналов Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Магнитогорске и Ярославле.
Игровой день начался в Магнитогорске, где местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Юров (Петунин, Маклюков) – 07:08 (5x5) 2:0 Зернов (Канцеров) – 11:36 (5x5) 3:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 19:08 (5x5) 4:0 Вовченко (Пресс, Гераськин) – 34:45 (5x4) 4:1 Мальцев (Рукавишников) – 37:36 (4x5) 4:2 Рубцов (Порядин, Голдобин) – 48:26 (5x4) 4:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 51:12 (5x4) 5:3 Коробкин (Пресс, Джонсон) – 54:58 (5x5)
В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Гернат (Берёзкин, Береглазов) – 19:59 (5x5) 2:0 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 22:32 (5x5) 2:1 Мартынов (Прохоркин, Юрчо) – 27:58 (5x5) 2:2 Чистяков (Ткачёв, Спунер) – 29:34 (5x5) 2:3 Прохоркин (Спунер, Ткачёв) – 39:57 (5x3)
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