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Кори Перри стал седьмым действующим игроком НХЛ, сыгравшим 1300 матчей в лиге

Кори Перри стал седьмым действующим игроком НХЛ, сыгравшим 1300 матчей в лиге
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 3:0.

В этом матче принимает участие нападающий хозяев Кори Перри, для которого встреча стала 1300-й за карьеру в НХЛ. 38-летний форвард стал седьмым действующим игроком НХЛ, добравшимся до этой отметки.

Первое место среди продолжающих карьеру хоккеистов занимает защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1436), на втором месте располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1416), топ-3 замыкает защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс (1407).

Выше Перри также располагаются форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (1364), нападающий «Далласа» Джо Павелски (1324) и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер (1311).

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