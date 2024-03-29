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«Сибирь» объявила о договорённости с Гатиятулиным о назначении на пост главного тренера

Хоккейный клуб «Сибирь» достиг договорённости о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«В настоящее время ведётся обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство. На должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов. До конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024 главным тренером команды был Сергей Кривокрасов.