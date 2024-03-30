«Это уже не тёмные лошадки. Плющев — об игре «Трактора» и «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил успешную игру уральских клубов «Трактора» и «Автомобилиста» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Это уже не тёмные лошадки. Команды доказали свою состоятельность на хоккейной площадке, а не в кулуарах. „Трактор“ выбил первую Запада (московское „Динамо“), „Автомобилист“ — вторую (СКА). Сейчас „Спартак“ и „Локомотив“ представляют интересы Запада. Может так получиться, что финал будет восточный», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.