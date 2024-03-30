«Локомотив» открыл счёт в решающем матче серии с «Авангардом» на исходе первого периода

В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артур Каюмов, реализовав выход «один в ноль».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

Уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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