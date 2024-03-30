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Форвард «Автомобилиста»: каждое утро смотрю НХЛ, подмечаю тонкости, всё же лучшая лига

Форвард «Автомобилиста»: каждое утро смотрю НХЛ, подмечаю тонкости, всё же лучшая лига
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Нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев рассказал, что следит за матчами Национальной хоккейной лиги и ожидает нового рекорда от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Слежу за „Питтсбургом“, Кросби, Малкиным. И, конечно, за „Вашингтоном“ Александра Овечкина. Ждём его рекорд! Слежу за всеми командами, каждое утро просыпаюсь и смотрю обзоры. Интересно, как там голы забивают. Всякие тонкости подмечаешь, потом уже на тренировке что-то пробуешь делать. Это всё же лучшая лига», — сказал Филяев в интервью Metaratings.

Александр Овечкин отстаёт в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.

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