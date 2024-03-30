Вратарь «Авангарда» Хомченко совершил сумасшедший сейв ловушкой в игре с «Локомотивом»

В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка шайба, пущенная по борту, отскочила на пятак к форварду «Локомотива» Георгию Иванову, который бросал по пустым воротам. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко, который вышел на подбор шайбы за ворота, в великолепном прыжке смог отбить бросок ярославского игрока ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

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