Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда» Хомченко совершил сумасшедший сейв ловушкой в игре с «Локомотивом»

Вратарь «Авангарда» Хомченко совершил сумасшедший сейв ловушкой в игре с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16    

В середине второго игрового отрезка шайба, пущенная по борту, отскочила на пятак к форварду «Локомотива» Георгию Иванову, который бросал по пустым воротам. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко, который вышел на подбор шайбы за ворота, в великолепном прыжке смог отбить бросок ярославского игрока ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» открыл счёт в решающем матче серии с «Авангардом» на исходе первого периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android