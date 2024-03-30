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Авангард – Локомотив 0:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 30 марта

«Локомотив» в решающем матче победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
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В Омске закончилась седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16    

На 17-й минуте первого периода Артур Каюмов открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

На 16-й секунде третьего игрового отрезка Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова удвоил преимущество железнодорожников.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб вышел в полуфинальную серию Кубка Гагарина — 2024.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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