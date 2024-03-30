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«Локомотив» в решающем матче победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В Омске закончилась седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 17-й минуте первого периода Артур Каюмов открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

На 16-й секунде третьего игрового отрезка Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова удвоил преимущество железнодорожников.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб вышел в полуфинальную серию Кубка Гагарина — 2024.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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