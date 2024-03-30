«Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В Омске закончилась седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб вышел в полуфинальную серию Кубка Гагарина в шестой раз и впервые с 2017 года. Напомним, в том розыгрыше «Локомотив» в серии 1/2 финала плей-офф уступил СКА со счётом 0-4.

Напомним, в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Железнодорожники начнут серию дома. Серия начнётся 2 или 3 апреля. Это будет зависеть от исхода шестого матча в противостоянии «Металлурга» и «Спартака» (3-2), который состоится сегодня, 30 марта, и начнётся в 17:00 мск.