Команды-полуфиналисты плей-офф КХЛ повторили уникальное достижение

Впервые с 2011 года и во второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) три команды с нижним посевом добились побед в сериях второго раунда Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в полуфинал плей-офф КХЛ сезона-2023/2024 вышли челябинский «Трактор» (преодолел сопротивление «Динамо» Москва), екатеринбургский «Автомобилист» (одолел СКА) и ярославский «Локомотив» (оказался сильнее «Авангарда»). Все три коллектива посеяны ниже соперников, которых они одолели в четвертьфинале.

В 2011 году то же самое удалось сделать уфимскому «Салавату Юлаеву», магнитогорскому «Металлургу» и мытищинскому «Атланту». Также тогда в полуфинал вышел «Локомотив», который был сильнее рижского «Динамо». Однако тогда железнодорожники были посеяны выше латвийского клуба.

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