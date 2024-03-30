Никитин: если ты сам себя не можешь победить, то какая разница, какой соперник против тебя

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о турнирном пути железнодорожников в плей-офф КХЛ.

— Сколько «Локомотиву» нужно сделать ментальных шагов, чтобы думать о глобальном?

— Грубо говоря, сейчас у нас с ЦСКА был свой затык. А здесь следующий затык прошли. Сейчас нас опять ждёт команда непростая. Но мы всегда акцентировали внимание не то чтобы на самих себе – мы должны быть движущей силой. Не в плане хоккея, а в плане психология. Сам с собой справишься, сам себя победишь – тогда у тебя есть шанс соперника победить. Если ты сам себя не можешь победить, то какая разница, какой соперник против тебя. Тем более сейчас мы на такой стадии, где слабых соперников нет. Да их и в принципе по нашей сетке… каждый соперник – элитная команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.