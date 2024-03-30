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«Спартак» — «Металлург»: составы команд на шестой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Сегодня, 30 марта, в Москве «Спартак» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны составы команд.

Напомним, после первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве. В шестой игре уральский клуб одержал победу со счётом 5:3.

Уже известны три полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и ярославский «Локомотив». Железнодорожники встретятся с «Трактором», а екатеринбуржцы — с победителем пары «Металлург» — «Спартак».

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