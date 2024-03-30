Никитин — о «Локомотиве»: все писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».

— Казалось, что ушло движение у «Локомотива» — это физическая просадка или психологические проблемы?

— Если б функциональные просадки были, то мы б сегодня не вернулись в серию. Потом, с этими событиями, команды получили дополнительных три дня. Даже теоретически по физиологии не могло быть просадки. Я скажу так: здесь сопернику надо отдать должное. Они заставили нас впасть в такую прострацию немножко. Мы не плохо двигались, а просто не понимали, что происходит вокруг. Потому что все писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то. Хорошо, что раскочегарили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.