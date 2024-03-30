Главный тренер «Локомотива» одним предложением ответил на вопрос о силе Востока

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после выхода команды в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Нет ли ощущения, что Восток сейчас серьёзнее, ровнее как конференция?

— (смеётся) Мы болеем за «Локомотив».

— Ровно 20 лет с момента золота «Авангарда», вы были в том составе. Остаётесь на связи с кем-то?

— У нас есть группа. Только она чуть раньше начала существовать, ещё до золота. Сейчас вот ребята поздравляли меня. Да нет, здесь отмечать-то точно не нам (смеётся). И некогда.

Я рад был быть частью той команды, очень горд, что это произошло тогда. И, естественно, это в памяти осталось навсегда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.