Главный тренер «Локомотива» одним предложением ответил на вопрос о силе Востока

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после выхода команды в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
— Нет ли ощущения, что Восток сейчас серьёзнее, ровнее как конференция?
— (смеётся) Мы болеем за «Локомотив».
— Ровно 20 лет с момента золота «Авангарда», вы были в том составе. Остаётесь на связи с кем-то?
— У нас есть группа. Только она чуть раньше начала существовать, ещё до золота. Сейчас вот ребята поздравляли меня. Да нет, здесь отмечать-то точно не нам (смеётся). И некогда.
Я рад был быть частью той команды, очень горд, что это произошло тогда. И, естественно, это в памяти осталось навсегда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.