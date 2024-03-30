Звягин прокомментировал ошибку Шарипзянова, приведшую к решающему голу «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую пропущенную шайбу омичей в седьмом матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:2).

— Роковую ошибку совершил самый опытный игрок, капитан Дамир Шарипзянов?

— Ни одного слова, ни косого взгляда… Ошибаются все. Начиная с меня на тренерской лавке. Единственная разница в том, что после этой ошибки Дамира и остальных ошибок, которые совершали все, шайба пересекла линию ворот. Он сильный, настоящий капитан. Надеюсь, что он примет это как игру. Неудачный отскок, ещё соперник с лёту шайбу поймал. Мы в эти дни настолько сплотились, что вообще никаких косых взглядов или комментариев я не слышал, не видел. И уверен, что их не было», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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