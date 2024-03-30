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«С возрастом такое бывает». Спунер — о причине пропуска старта серии с «Локомотивом»

«С возрастом такое бывает». Спунер — о причине пропуска старта серии с «Локомотивом»
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Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер ответил на вопросы после поражения в седьмом матче серии 1/4 финала с «Локомотивом» (0:2).

— Что скажете об этом матче?

— Такой типичный матч против этого соперника: оборонительный, немного скучный. Хочется похвалить нашу команду за то, что мы вернулись в серию. Мы не сдались и боролись до конца.

— Мешала ли сегодня скованность от седьмого матча?

— Думаю, сегодня давление было на противника, ведь это они упустили преимущество в серии. Мы провели неплохой матч, играли хорошо, третий период здорово отработали, но не удалось победить.

— Почему вы пропустили два первых матча серии?

— Были проблемы со спиной, не мог кататься, понадобилось время, чтобы восстановиться. С возрастом такое бывает», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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