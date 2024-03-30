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Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в «Авангарде» на следующий сезон

Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в «Авангарде» на следующий сезон
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Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в составе омского коллектива на следующий сезон.

«На протяжении всей моей карьеры я уезжаю домой после сезона, а потом уже начинаю думать. Мне нужно посоветоваться с женой, её мнение имеет большое значение. Мы должны всё обсудить и решить. Сейчас поеду домой, увижусь со своей семьёй, с собакой, и буду думать о будущем», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Омичи уступили ярославскому «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Спунер рассказал о причине пропуска старта серии с «Локомотивом».

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