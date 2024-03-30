И. о. главного тренера «Авангарда» оценил игру вратарей команды в нынешнем сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопросы об игре голкиперов команды в нынешнем сезоне.

— Насколько игра Хомченко стала откровением?

— Для меня стало откровением, насколько он психологически хорош, насколько трудно ему забить. Когда он пришёл в команду, я не очень хорошо его знал как вратаря. И Евгений Евгеньевич Забуган много про него говорил, ещё и в прошлом сезоне. Я думаю, он вёл Хомченко долгое время, следил за ним несколько сезонов. Естественно, знаете, когда не первый вратарь, немолодой совсем, ты думаешь: почему? Он приехал, мы работали какое-то время, потому что играли Илюха [Проскуряков] с Андреем [Мишуровым]. Планировали, что он зайдёт на первую игру на Дальнем Востоке. Потом он сыграл вторую. Потом он сыграл третью. И просто из-за того, что матчи через день были, уже Андрей пошёл.

— Была ли какая-то градация вратарей?

— Илья приболел. Из-за этого пошёл Андрей. Моё мнение: все ребята себя хорошо проявили в этом году. Илюха, когда пришёл его черёд, он просто вытащил команду из ямы и огромную роль сыграл в этом. Андрей Мишуров, я считаю, очень вырос за этот год, возмужал, начал ещё больше работать над пониманием. У него очень большие плюсы есть в игре. Некоторые моменты, чтение ситуации, как управлять игрой – мы много времени уделяли этому. Я считаю, что он вырос и за него очень многое говорит, чтобы он был хорошим вратарём на долгие годы в этой лиге. Потому что он профессионал, правильно относится к делу. Теперь ещё Илюха Проскуряков пришёл, теперь всё это зашкаливает. Поэтому мы всегда говорили, что вратари – это команда в команде и что лежит большая роль не только в том, чтобы останавливать шайбы в игре. Из-за того, что многое зависит от вратаря, мы должны быть примером в команде во всём, начиная с профессионализма, работоспособности, настроения. И, я думаю, ребята справлялись с этим», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.